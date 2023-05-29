Здоровье 29 мая 2023, 17:56 Эндокринолог Комиссарова напомнила, что беременным нельзя есть сырую рыбу и не до конца приготовленные яйца

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Беременным женщинам необходиом быть внимательнее к своему питанию, от некоторых привычных продуктов следует отказаться. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

По ее словам, женщинам в положении нельзя есть сырую рыбу, в частности, роллы и суши. Также под запретом не до конца приготовленные яйца и мясо. Например, карпаччо. От яиц пашот тоже лучше отказаться.

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Наконец, под запретом для беременных тунец, королевская макрель, марлин, акула и рыба-меч.

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