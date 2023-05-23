Здоровье 23 мая 2023, 11:48 Эндокринолог Казачкова развенчала миф о том, что сигареты снимают стресс

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Многие выходят покурить, чтобы успокоиться, более того, даже уверены, что сигареты снимают стресс, однако это не так. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

По ее словам, после курения человек действительно может чувствовать себя более спокойным Но дело совсем не в табаке и не в никотине. Фокус — в размеренном дыхании. Именно оно помогает снять напряжение.

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«Дыхательные практики помогают успокоить нервную систему. Если человек методично вдыхает и выдыхает воздух, размеренно дышит, как во время курения, то он перестает реагировать на стресс. Именно за счет этого человек успокаивается, сигареты тут ни при чем», — подчеркнула Екатерина Казачкова.

Она напомнила, что курение очень вредно и провоцирует целый ряд смертельно опасных заболеваний.

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