Здоровье 09 августа 2023, 10:46 Эндокринолог Казачкова порекомендовала держать стакан с водой на рабочем столе

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Чтобы приучить себя побольше пить, стакан с водой всегда должен быть на рабочем столе. Об этом сообщила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, вода жизненно необходима для всех обменных процессов организма, однако не все помнят о важности поддержания водного баланса в течение дня.

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Если всегда держать воду рядом с собой, то невольно рука будет сама тянуться к стакану. Этот совет поможет людям поддерживать питьевой режим, добавила врач.