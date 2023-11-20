Здоровье 20 ноября 2023, 17:59 Эндокринолог Катхурия предупредила, что интервальное голодание может привести к желчекаменной болезни

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Интервальное голодание, которое сейчас очень популярно у худеющих, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

По ее словам, практиковать такой способ питания нужно с большой осторожностью. Потому что любой длительный период без пищи приводит к застою желчи, что в свою очередь может стать толчком к желчекаменной болезни.

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«У людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым „ленивым желчным пузырем“ развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать», — рассказала врач.

И добавила, что при интервальном голодании также часто отмечается скудность рациона. В результате чего человеку недостает питательных веществ и витаминов.

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