Эндокринолог Калошина заявила, что употребление яичных желтков не повысит холестерин | 360°

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Эндокринолог Калошина заявила, что употребление яичных желтков не повысит холестерин

Врач Калошина: больше холестерина содержится в готовой мясной продукции, нежели в желтках

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Врач-эндокринолог Мария Калошина в разговоре с изданием News.ru заявила, что утверждение о вреде яичного желтка из-за высокого содержания «плохого» холестерина не более чем миф.

В желтках, по словам медика, содержатся жирные кислоты, жирорастворимые витамины A, D, E и полезный для печени и головного мозга лецитин.

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«Больше холестерина содержится в готовой мясной продукции. Небольшое поступление холестерина с пищей не вредит организму. В желтке, если не ошибаюсь, всего 0,6 грамма, что допустимо. Сложно сказать, почему на яйцо все напали. Может, из-за популярной яичницы с беконом? Его в яичницу добавлять не стоит, как и жарить само яйцо, так как при жарке выделяются насыщенные жирные кислоты, влияющие на обмен липидов в организме. Они могут быть и канцерогенами. Ноги растут из яичницы с беконом», — сказала Калошина.

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Диетолог посоветовала есть не более двух-трех куриных яиц в день. Причем она порекомендовала готовить яйца в виде омлета и без использования масла.

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