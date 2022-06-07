Эндокринолог Калошина рассказала о дешевом и полезном блюде

Эндокринолог Мария Калошина назвала кашу недорогим и при этом полезным блюдом. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Она отметила, что каши полезны для ЖКТ и при этом сейчас они наиболее доступны по цене. Врач отметила, что крупы стоит включить рацион, причем неважно, в качестве гарнира или как отдельное блюдо.

«Причем чем разнообразней будет выбор круп на столе, тем больше полезных микроэлементов получит ваш организм», — рассказала Калошина.

Она добавила, что подойдут киноа, булгур, кус-кус, гречка или рис. Последний лучше выбирать тех сортов, которые не проходили шлифовку.

«Отдавайте предпочтение вариантам из цельных злаков — овсянке, пшену, амаранту, зеленой гречке», — уточнила врач.

Также она рассказала, что каша на молоке калорийнее, чем на воде. Еще в нее можно добавлять масло. Если вы выбираете сливочное, то оно должно быть не менее 82,5% жирности. Но подойдут и масло гхи, и кокосовое, и льняное, и тыквенное, и конопляное, заключила врач.