Эндокринолог Калошина рассказала, как похудеть за три месяца

Многие люди задумываются о том, как привести в порядок свой вес. Однако экстремальные диеты вряд ли принесут результат. Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, как худеть правильно.

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, стоит понизить количество употребляемых калорий в сутки. Кроме того, необходимо постепенно наращивать физическую нагрузку. Однако снизать суточный калораж слишком резко также не стоит, последствия могут быть плачевными.

«Запомните формулу. Достаточно уменьшить поступление калорий с пищей всего лишь на 10-15% от исходного. Это запустит механизм снижения массы тела», — заявила врач.

Врач подчеркнула также, что истязать себя непосильными нагрузками и голоданием не стоит. Здоровье похудение должно продолжаться от трех до шести месяцев. Если же организм сталкивается с недостатком еды и энергодефицитом, то обменные процессы начинают замедляться. Если же человек возвращается к прежнему режиму, организм начинает делать запасы на «черный день».