Здоровье 14 апреля 2023, 15:53 Эндокринолог Калошина рассказала, как похудеть к пляжному сезону Эндокринолог Калошина посоветовала добавить в рацион больше овощей, чтобы похудеть к лету

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Чтобы подготовиться к пляжному сезону, рацион нужно разнообразить овощами. Также крайне важно выпивать достаточное количество воды. Таким мнением поделилась эндокринолог Мария Калошина. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, пищевые волокна из овощей способны заполнять желудок и вызывать чувство насыщения на длительный срок. Также они снижают количество холестерина и приводят в норму уровень сахара.

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Медик посоветовала соблюдать режим дня и спать не менее восьми часов в сутки. Ложиться лучше не позднее 23:00.

«В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», — рассказала врач.