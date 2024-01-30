30 января 2024, 16:15
Эндокринолог Калошина посоветовала восполнять дефицит йода йодированной солью и хурмой
Восполнить дефицит йода в организме можно и питанием, без помощи БАДов. Об этом News.ru рассказала эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина.
Она объяснила, что человеку достаточно добавить в рацион продукты, богатые йодом. Например, морскую капусту, хурму или йодированную соль. Также насыщены этим элементом и плоды фейхоа.
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«Но многим включать в рацион на регулярной основе такие экзотические продукты тяжело, да и многие их не просто не любят. Поэтому йодированная соль, используемая в небольшом количестве в качестве приправы — прекрасная альтернатива», — отметила врач.
Врачи
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