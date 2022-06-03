Эндокринолог Калошина назвала обязательные продукты для похудения летом

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, какие продукты обязательно стоит включить в рацион летом желающим похудеть. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По данным РИА ФАН, самое важное — питаться регулярно. Между приемами пищи не должно быть слишком больших перерывов.

«Наш организм очень избирательный. В случае, если долго не получает нужные питательные вещества, то нацеливается сразу на большое количество энергии», — отметила Калошина и пояснила, что в таких случаях обычно хочется какой-то вредной еды, например фастфуд.

Кроме того, в рацион следует включить побольше овощей и фруктов. В идеале должно быть не менее пяти порций ежедневно. Калошина отметила, что стоит выбирать разнообразные варианты, а не зацикливаться на каком-то одном продукте.

«Например, на завтрак — яблоко или банан, на обед — огурец или помидор, на ужин — салат из капусты, в дополнение к этому два перекуса — любые ягоды или фрукты», — объяснила врач.