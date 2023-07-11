Здоровье 11 июля 2023, 10:39 Эндокринолог Калмурзина порекомендовала снимать стресс объятиями

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В момент стресса помогут успокоиться объятия. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала эндокринолог Анастасия Калмурзина.

Она объяснила, что при физиологическом контакте, когда люди обнимаются, вырабатывается сразу несколько гормонов, которые способны подавить стресс. Речь идет о дофамине, окситоцине и эндорфине. И все они нивелируют действие кортизола, гормона стресса. Благодаря этому после объятий человек успокаивается и чувствует себя лучше.

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«Человек успокаивается, перестает переживать и чувствует себя в безопасности. Дефицит окситоцина — один из дополнительных факторов формирования хронического стресса, а это одно из худших состояний для организма», — отметила врач.

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