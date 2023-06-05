Здоровье 05 июня 2023, 16:46 Эндокринолог Калиничев рассказал, что людям, сидящим на диете, нельзя есть клубнику и черешню

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Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что людям, придерживающимся определенной диеты, нельзя есть клубнику черешню, дыню, арбуз и другие ягоды и фрукты.

По его словам, фруктоза, которая содержится во всех этих фруктах и ягодах, идет в жировое депо.

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«При лишнем весе или ожирении всегда есть инсулинорезистентность. При ней глюкоза плохо проникает в клетку как энергетический субстрат, а фруктоза, которой очень много во всех фруктах и ягодах, просто идет в жировое депо», — добавил медик.

Человеку будет хотеться сладкого, если он съедает много белка и клетчатки, а про сложные углеводы забывает, отметил Калиничев.