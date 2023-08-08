Здоровье 08 августа 2023, 16:24 Эндокринолог Калиничев посоветовал не запасать ягоды в виде варенья и-за наличия в нем простых углеводов

Читать 360tv в

Не стоит запасать ягоды в виде варенья, поскольку в нем содержится множество простых углеводов. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Все эти углеводы, по словам медика, откладываются в виде жира.

Реклама

«Человечество никогда в своей истории столько простых углеводов не ело», — добавил эндокринолог.

Лучше всего держать ягоды в замороженном виде, но для этого необходимо иметь дома высокие морозильные мощности, подчеркнул Калиничев.