Здоровье 21 августа 2023, 13:07 Эндокринолог Калинчев заявил, что подслащенные газированные напитки и бургеры провоцируют гастрит

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Самыми частыми продуктами доставки считаются подслащенные газированные напитки, бургеры, суши и пицца. И эти же продукты — самые вредные, сообщил «ФедералПресс» врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Человек, употребляющий подобную пищу, вероятнее всего, в будущем будет иметь гастрит или панкреатит. По словам медика, почти каждый подросток сейчас сталкивается с заболеваниями органов ЖКТ.

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При употреблении пиццы с газированным напитком у человека обостряется болезнь с неприятными последствиями, добавил Калинчев.