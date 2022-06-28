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    28 июня 2022, 14:15

    Эндокринолог Калинчев рассказал, что помидоры полезны для профилактики онкологических заболеваний

    Дарья Морозова

    Диетолог Алексей Калинчев рассказал, что помидоры полезны для профилактики рака простаты. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Эндокринолог Калинчев рассказал, что помидоры полезны для профилактики онкологических заболеваний

    Он объяснил, что в помидорах содержится липокоин, который защищает от рака.

    «За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны — это мощный каротиноид, снижающий риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращения атеросклероза», — рассказал врач.

    Он уточнил, что для получения значительного количества нужно съесть очень много помидоров, поэтому лучше использовать специальные растительные экстракты — нутрицевтики.

    Также липокоин полезен для мозга, при диабете второго типа и при болезнях Паркинсона, Альцгеймера, Хорея Гентингтона, заключил Калинчев.

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