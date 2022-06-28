Эндокринолог Калинчев рассказал, что помидоры полезны для профилактики онкологических заболеваний

Диетолог Алексей Калинчев рассказал, что помидоры полезны для профилактики рака простаты. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он объяснил, что в помидорах содержится липокоин, который защищает от рака.

«За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны — это мощный каротиноид, снижающий риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращения атеросклероза», — рассказал врач.

Он уточнил, что для получения значительного количества нужно съесть очень много помидоров, поэтому лучше использовать специальные растительные экстракты — нутрицевтики.

Также липокоин полезен для мозга, при диабете второго типа и при болезнях Паркинсона, Альцгеймера, Хорея Гентингтона, заключил Калинчев.

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