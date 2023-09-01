Здоровье 01 сентября 2023, 17:39 Эндокринолог Калинчев предупредил о рисках интервального голодания

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Интервальное голодание — режим питания, во время которого приемы пищи чередуются с периодами воздержания от нее. Некоторые люди используют этот метод для похудения. Эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, насколько эффективна данная диета и может ли она навредить здоровью. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«При правильном ИГ за 1–2 приема пищи человек должен съедать весь свой суточный калораж. При этом у него не должно быть хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иначе они обострятся из-за длительных перерывов в еде», — пояснил врач.

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Специалист пояснил, что подобный метод может быть эффективен только для полностью здоровых людей, у которых отсутствуют проблемы с ЖКТ. По его словам, врач не станет назначать пациенту эту систему питания. Она подходит исключительно для самолечения.