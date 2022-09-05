Здоровье 05 сентября 2022, 15:30 (обновлено: 05 сентября 2022, 16:54) Поделиться Telegram

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Viber Названа польза сала и других жирных продуктов осенью Эндокринолог Калинчев заявил, что сало полезно осенью

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Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что с наступлением холодов следует добавить в рацион сало и другие продукты, содержащие животный жир. Об этомсообщила «Общественная служба новостей».

«Такие продукты дают большую сытость и способствуют термогенезу. Ешьте больше жирных кисло-молочных продуктов», — объяснил врач.

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Он посоветовал на обед и ужин есть сложные углеводы, например гречку или бурый рис, а также животный белок и сливочное масло. Не стоит забывать и про растительный жир, добавил Калинчев.

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Людям с лишним весом после четырех-пяти вечера следует отказаться от углеводов и жиров. Лучше всего оставить только белок и овощи, отметил врач.

Также он напомнил о необходимости витаминов для организма. Калинчев отметил, что получить их достаточное количество из еды проблематично, поэтому стоит употреблять нутрицевтики.

«Особенно рекомендую обратить внимание на достаточное потребление витамина D. Среднесуточная дозировка — 5–10 тысяч МЕ. Какая дозировка будет лично вашей, можно сказать только по анализам крови на него», — заключил он.

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