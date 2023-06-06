Здоровье 06 июня 2023, 16:01 Эндокринолог Калинчев: антивозрастная терапия для женщин должна быть персональной

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Антивозрастную терапию необходимо начинать женщинам после 35 лет, она должна быть подобрана индивидуально. Об этом сообщил эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в климактерический период большинство женщин догоняют мужчин по частоте развития инфарктов. Антивозрастная терапия позволит предотвратить опасные заболевания и улучшить работу организма.

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Врач отметил, что также у женщин с возрастом ухудшается умственная деятельность и появляются проблемы с мочевыделительной системой.