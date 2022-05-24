Эндокринолог Калинченко рассказала, зачем в Штатах хотят запретить термин «ожирение»

Эндокринолог Светлана Калинченко пояснила, для чего в США хотят запретить термин «ожирение». Об этом сообщила «Общественна служба новостей».

По ее мнению, таким образом хотят «избавиться от больных». Калинченко считает, что если от такого диагноза откажутся, то и решать проблему не станут.

«Если мы перестаем лечить ожирение, то перестаем вкладываться в развитие лекарств от ожирения и профилактику болезни», — заключила врач.