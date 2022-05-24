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    24 мая 2022, 16:31

    Эндокринолог Калинченко рассказала, зачем в Штатах хотят запретить термин «ожирение»

    Дарья Морозова

    Эндокринолог Светлана Калинченко пояснила, для чего в США хотят запретить термин «ожирение». Об этом сообщила «Общественна служба новостей».

    По ее мнению, таким образом хотят «избавиться от больных». Калинченко считает, что если от такого диагноза откажутся, то и решать проблему не станут.

    «Если мы перестаем лечить ожирение, то перестаем вкладываться в развитие лекарств от ожирения и профилактику болезни», — заключила врач.