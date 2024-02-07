Здоровье 07 февраля 2024, 17:59 Эндокринолог Янг посоветовала есть чеснок и скумбрию, чтобы укрепить сосуды

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Чтобы продлить жизнь и укрепить здоровье, можно добавить в рацион бюджетные, но очень полезные продукты. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на эндокринолога Екатерину Янг.

Она рекомендовала есть богатую жирными кислотами Омега-3 и витамином D скумбрию. Эти микроэлементы укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с лишним весом.

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«Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление», — отметила врач.

Она также посоветовала есть чеснок, который помогает снижать уровень «плохого» холестерина, а также стабилизирует артериальное давление.

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