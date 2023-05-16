Здоровье 16 мая 2023, 15:30 Эндокринолог Иванов призвал россиян не использовать йод в качестве антисептика

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Использование раствора йода в избыточном количестве для устранения его дефицита может быть опасно для здоровья. О том, почему не стоит пользоваться йодом в качестве антисептика, рассказал врач-эндокринолог Владимир Иванов «Общественной службе новостей».

По словам специалиста, лучше всего в быту применять хлоргексидин, который является более безопасным для здоровья щитовидной железы. Избыток йода в организме может привести к развитию тиреотоксикоза, вылечить который лечится только хирургическим путем.

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Как сообщила «Свободная пресса», для восполнения микроэлемента можно использовать йодированную соль, добавляя ее в пищу после готовки.