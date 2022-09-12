Эндокринолог Иванов посоветовал не злоупотреблять полезной пищей | 360°

Здоровье 12 сентября 2022, 23:36 Поделиться Telegram

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Viber Эндокринолог Иванов посоветовал не злоупотреблять полезной пищей Врач Иванов заявил об опасности длительного употребления полезной пищи Pxhere

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Полезная еда, безусловно, имеет множество преимуществ перед вредной пищей. Однако если на протяжении длительного времени придерживаться строгих ограничений, можно столкнуться с неврозами и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Таким мнением поделился врач-эндокринолог Владимир Иванов, сообщила «Общественная служба новостей».

«Долго питаться „правильно“ и „скучно“, соблюдая ограничения, трудно. Рано или поздно все равно хочется шашлыка, и таким желаниям стоит иногда потакать. Длительная ангедония (низкокалорийное и невкусное питание) также ведет к ранним сердечно- сосудистым событиям, как и переедание», — пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что в любом подходе очень важна умеренность. Иванов добавил, что в последнее время врачи начали сходиться во мнении о том, что употреблять можно любую еду. Главное — не злоупотреблять ей.

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Постоянное зацикливание на том, что человек ест, может в скором времени привести к расстройствам пищевого поведения и неврозам.

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