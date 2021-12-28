Эндокринолог Иванникова заявила, что пожилым людям стоит заранее составить новогодний стол

Пожилым людям стоит заранее уделить время составлению рациона на Новый год. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, эндокринолог Екатерина Иванникова. Об этом сообщил «Первоисточник».

Эксперт подчеркнула, что таким образом можно избежать переедания. Такой подход особенно необходим людям, которые страдают от хронических заболеваний в острой стадии. К примеру, заранее поработать над рационом стоит язвенникам или пенсионерам с артериальной гипертензией.

Стоит свести к минимуму употребление алкоголя. Спиртное сказывается на клетках мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, передали Nation News.