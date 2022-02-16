Эндокринолог Иванникова рассказала об опасности передозировки витамина D

Эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала, в чем опасность переедания продуктов с витамином D. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным сайта «Русская планета», переизбыток этого витамина влияет на функцию печени. Это меняет обмен жиров, что начинает вредить и другим органам, например, сердечно-сосудистой системе.

Иванникова уточнила, что витамин D содержится в таких продуктах, как лосось, сардины или печень трески. В умеренных количествах он необходим для организма.