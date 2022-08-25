Эндокринолог Иванникова рассказала о пользе горчицы для пожилых людей

С возрастом у людей может снижаться аппетит, а также возникать проблемы с пищеварением. В борьбе с такими проблемами эффективным продуктом является горчица. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Екатерина Иванникова. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал «Доктор Питер».

Недостаточное количество полезных веществ в организме пожилых людей может спровоцировать потерю массы тела, а также разрушение костной ткани. Также недостаточное питание провоцирует когнитивные нарушения. Горчица же помогает решить данные проблемы.

«Горчица, если ее регулярно добавлять в еду, помогает повысить аппетит и не допустить возможных проблем», — пояснила Иванникова.

Она пояснила, что данный соус раздражает слизистую ротовой полости и желудка. Уровень слюноотделения повышается, а также образуется большая секреция желудочного сока, что увеличивает аппетит. Однако, по словам специалиста, от употребления горчицы стоит отказаться тем людям, которые имеют проблемы с лишним весом.