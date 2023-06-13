13 июня 2023, 17:45
Эндокринолог Игнатьева посоветовала людям с болезнями сердца включить в рацион морепродукты и зелень
Людям с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы следует добавить в свой рацион морепродукты, овощи и зелень. Об этом сообщила врач-эндокринолог в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, также пациентам с болезнями сердца следует регулярно употреблять рыбу, бобовые и цельные злаки. При этом даже сбалансированное питание не может устранить всех дефицитов в организме, поэтому в определенных случаях можно прибегать к помощи БАДов.
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Как сообщили «Народные новости», для работы сердца особенно важны омега-3 и магний.
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