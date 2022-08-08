Эндокринолог Гусакова посоветовала не пить чай в чайных пакетиках из-за микропластика

Врач-эндокринолог Дарья Гусакова заявила, что употребление чая в чайных пакетиках может негативно сказаться на здоровье, поскольку они изготавливаются из пластиковых сеточек или бумаги. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Это касается абсолютно всех пакетиков с чаем. И нейлоновых пирамидок, и „бумажных“ пакетиков. Дело в том, что по настоящему бумажных пакетиков с чаем не существует. Бумажные пакетики состоят из древесных волокон максимум на 75% с небольшим добавлением волокон растения абака, а остальное — термопластичное волокно (около 20%). Именно благодаря ему пакетик на размокает в кипятке, как обычная салфетка», — пояснила медик.

Из-за микропластика и токсинов, которые содержатся в чайных пакетиках, могут возникать опасные заболевания.

«Частицы микропластика диаметром до 150 микрон проникают сквозь стенки кишечника во внутренние органы, в кровь, сквозь клеточные мембраны. В результате возможны повреждения эндокринной системы, генетические мутации, развитие опухолей, фиброзы, разрушение тканей, бесплодие», — резюмировала Гусакова.

Ранее американские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что заваривание одного пластикового пакетика чая при температуре 95°C высвобождает примерно 11,6 миллиарда частиц микропластика.