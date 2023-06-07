Здоровье 07 июня 2023, 11:47 Эндокринолог Гуреева рассказала, что слабость является признаком чрезмерного употребления сахара

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Чрезмерное употребление сахара может спровоцировать множество опасных заболеваний. Об этом сайту «МедикФорум» рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева.

Она предупредила, что об избытке сахара говорят сразу несколько симптомов. В частности, постоянная усталость. Сюда же можно отнести и отсутствие концентрации. Если оба этих состояния снимаются, хотя бы временно, употреблением сладкого, значит проблема уже есть. Наконец, добавила «Экономика сегодня», чрезмерное употребление сахара вызывает диарею, запор и метеоризм.

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