Здоровье 09 июня 2023, 15:48 Эндокринолог Гуреева: на частые запоры может влиять повышенный уровень сахара в организме

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Частые запоры и метеоризм могут быть следствием повышенного уровня сахара в организме. Об этом сообщил «Мир 24», ссылаясь на врача-эндокринолога Антонину Гурееву.

Пища с большим содержанием сахара может приводить к нарушению микрофлоры, что негативно отражается на работе всего ЖКТ. Как отметила медик, за день желательно съедать не более 50 граммов сахаров, написало utro.ru.

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На повышение сахара могут указывать следующие симптомы: чрезмерная жажда, полиурия, сухость кожи и проблемы со зрением, заключила специалист.