Здоровье 04 июля 2023, 16:15 Эндокринолог Гончарова рассказала, что сухая кожа и ранняя седина могут указывать на гипотиреоз

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Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) часто проявляется сухостью кожи, ранней сединой, нарушением ритмов сердца, ощущением слабости и сонливости. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Зачастую гипотиреоз маскируется под синдром железодефецита или синдром хронической усталости. Врач порекомендовала сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы.

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Гипертиреоз, напротив, ускоряет все процессы обмена веществ, характеризуется повышением температуры тела, гипергидрозом и ускорением частоты сердечных сокращений. В обоих случаях лечение и наблюдение у эндокринолога обязательно, добавила медик.