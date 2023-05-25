Здоровье 25 мая 2023, 17:53 Эндокринолог Гончарова: обезопасить организм от попадания паразитов можно благодаря соблюдению гигиенических норм

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Паразиты могут попасть в организм человека разными способами. Одной из самых распространенных причин их появления является игнорирование гигиенических норм, сообщила врач-эндокринолог Анна Гончарова в беседе с «Народными новостями».

По словам специалиста, чтобы предотвратить заражение, очень важно мыть руки перед едой. Также необходимо тщательно обработать фрукты и овощи перед употреблением в пищу.

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Врач отметила, что зачастую человек привозит паразитов после путешествий в страны Индии, Азии и Африки.