Эндокринолог Филиппова рассказала, как снизить уровень холестерина

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова дала советы, которые помогут снизить уровень холестерина в организме. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта kp.ru, для начала стоит скорректировать рацион. Тут не помогут какие-то отдельные продукты, важен комплексный подход. Например, стоит добавить побольше клетчатки. Она содержится в овощах и фруктах, зелени, семенах, крупах, семечках, орехах. Также нужно использовать в блюдах разные растительные масла.

«Не нужно ставить вопрос, что одно полезнее другого. А употреблять в пищу подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное и другие виды масел. В идеале должно присутствовать два-три вида, которые даже можно смешивать», — уточнила Филиппова.

Кроме того, полезны полинасыщенные жирные кислоты, которые можно найти в жирных сортах рыбы, морепродуктах. А вот употребление жирного мяса и жареной пищи следует ограничить, добавила диетолог.

Также не стоит забывать про физические нагрузки, которые играют не последнюю роль в понижении холестерина, заключила Филиппова.