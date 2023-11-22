Здоровье 22 ноября 2023, 19:08 Эндокринолог Фетисова посоветовала есть салат с печенью трески при дефиците витамина D

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Современная еда и количество солнечного света не восполняют необходимую для человека норму витамина D. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Надежда Фетисова.

Она объяснила, что многие люди в погоне за правильным питанием сокращают и почти полностью сводят на нет потребление жиров. Это опасно для организма в целом, кроме того, без них не будет усваиваться витамин D.

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Самым полезным блюдом, содержащим почт суточную его норму, врач назвала салат с печенью трески. Она порекомендовала добавить в него еще и яйцо для лучшего эффекта.

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