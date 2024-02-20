Здоровье 20 февраля 2024, 13:52 Эндокринолог Фатеева: затруднения при глотании могут говорить о раке щитовидной железы

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Врач-эндокринолог Анастасия Фатеева в беседе с журналистами NEWS.ru перечислила неочевидные признаки рака щитовидной железы. К ним она отнесла затруднения при глотании и изменения в голосе.

При этом медика подчеркнула, что на первых этапах заболевание может протекать абсолютно бессимптомно.

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«Значительное радиационное воздействие является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы», — сказала Фатеева.

Врач добавила, что важным методом диагностики и профилактики рака щитовидной железы являются регулярные осмотры у лечащего врача.