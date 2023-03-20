Здоровье 20 марта 2023, 16:27 Эндокринолог Елизавета Кардапольцева рассказала, какие полезные привычки убивают сердце freepik

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Каждый год около одного миллиона россиян умирают из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы, причем часть смертей связана с так называемыми полезными привычками, которые на самом деле опасны для человека. Об этом e1.ru рассказала врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева.

По ее словам, неблагоприятно сказываться на организме и работе сердца могут кардиотренировки, которые призваны его укреплять. Но очень часто люди приступают к нагрузкам неподготовленными. И, как добавило ИА Nation News, тогда интенсивные тренировки могут привести к необратимым последствиям, вплоть до смерти.

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Еще один враг сердца — витамины и БАДы, которые принимают без контроля врача. Они могут просто уничтожить орган, особенно, когда речь идет о пожилых людях. Врач рекомендовала питаться более сбалансировано, чтобы получать необходимое количество микроэлементов.

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В заключение, Елизавета Кардапольцева посоветовала не сидеть на жестких диетах. Тем более не исключать много категорий продуктов. Например, когда акцент делается на мясо, а бобы, крупы, молочку и все сладкое исключают.

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