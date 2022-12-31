Здоровье 31 декабря 2022, 02:30 Эндокринолог дал советы россиянам перед новогодней ночью Врач Островская: 31 декабря нужно полноценно питаться, чтобы не переедать на ночь

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Новогодние блюда, которые россияне готовят на 31 декабря, вкусные, но слишком тяжелые для желудка. Врач-эндокринолог Елена Островская поделилась с «Праймом» рекомендациями для тех, кто не хочет переедать.

Специалист не советует голодать в течение дня — 31 декабря важно полноценно завтракать, обедать. Следует слегка перекусить в 19:00, а потом можно садиться за праздничный стол. Главное пиршество не стоит откладывать на полночь, лучше начать в 21:00.

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По словам Островской, под бой курантов можно выпить немного шампанского и съесть бутерброд. От сладостей в этот момент надо воздержаться. Врач порекомендовала запланировать небольшую прогулку, чтобы избавиться от тяжести в желудке.

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Для семейного отдыха стоит выделить зону, где нет еды. Так не будет соблазна попробовать что-то еще. Эндокринолог подчеркнула, что за новогодним столом должно быть много жидкости. Это не только чай, кофе, газированные напитки, но и соки.