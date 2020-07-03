Эндокринолог дал советы по быстрому похудению

Специалист советует постоянно пить воду. С жидкостью из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм. К тому же, она перебивает аппетит, что позволяет не переборщить с калориями.

Кроме того, нужно употреблять больше клетчатки, ягод и фруктов. А вот в моркови и свекле содержится много углеводов, поэтому с ними нужно быть аккуратнее.

Эндокринолог рекомендует больше гулять и заниматься спортом. Важен еще и хороший сон. Помимо этого стоит вовремя сдавать анализы и оценивать свое здоровье. Важно отслеживать глюкозу, инсулин, мочевую кислоту и общий холестерин.

Ранее диетолог Лидия Ионова рассказала, что неправильное похудение приведет к скорому возвращению веса, гормональным сбоям и нарушению работы органов. Похудеть без вреда здоровью и закрепить результат можно только после изменения образа жизни.