Здоровье 02 мая 2023, 11:53 Эндокринолог Бузина рассказала, что гормональные контрацептивы не вызывают привыкания

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Существует расхожее мнение, что все гормональные препараты вызывают привыкание, однако оно ошибочно. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на врача-эндокринолога и дерматолога столичной «Клиники Щербатовой» Екатерину Бузину.

По ее словам некоторые препараты действительно могут вызвать привыкание. Но к контрацептивам отношения они не имеют.

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«Привыкнуть можно только к одному гормону — кортизолу. В виде лекарственных препаратов это метипред, дексаметазон, преднизолон и другие. К контрацептивам привыкания нет», — подчеркнула Екатерина Бузина.

Она добавила при этом, что средства контрацепции способны за очень короткое время изменить собственный гормональный фон человека.

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