Эндокринолог Бурякова: избыток витамина D в организме столь же опасен, сколько и дефицит

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова объяснила Тульской службе новостей, что на человеческом здоровье существенно сказывается недостаток витамина D.

Бурякова напомнила, что в организме витамин D синтезируется под воздействием солнечных лучей. Он способствует всасыванию кальция из продуктов питания, поддерживает работу иммунной и нервной систем, а также участвует в регуляции артериального давления, веса и обеспечивает рост и развитие костей.

«Для диагностики дефицита витамина D, необходимо сдать анализ крови. Ни в коем случае нельзя принимать бездумно без назначения врача <...>. Избыток этого витамина в организме столь же опасен, сколько и дефицит», — предупредила врач.