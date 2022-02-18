Эндокринолог Бююкгебиз рассказал о бытовых вещах, которые могут нарушать гормональный фон

Эндокринолог Атилла Бююкгебиз рассказал, что многие привычные вещи могут негативно влиять на гормональный фон. Об этом сообщило РИА ФАН.

Например, в парфюме содержатся опасные для гормонов химические вещества — фталаты.

«По этой причине необходимо следить за тем, чтобы не распылять парфюмерную продукцию бесконтрольно и избегать прямого попадания на кожу», — рассказал врач.

Кроме того, вредна и еда, разогретая в пластиковых контейнерах. При нагревании пластик выделяет вещества, которые смешиваются с продуктами и могут быть опасны для организма. То же самое касается сковородок с антипригарным покрытием, в их состав входит токсичный политетрафторэтилен.

Ранее эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала, в чем опасность переедания продуктов с витамином D. Переизбыток этого витамина влияет на функцию печени. Это меняет обмен жиров, что начинает вредить и другим органам, например, сердечно-сосудистой системе.

Иванникова уточнила, что витамин D содержится в таких продуктах, как лосось, сардины или печень трески. В умеренных количествах он необходим для организма.