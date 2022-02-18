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    18 февраля 2022, 13:37

    Эндокринолог Бююкгебиз рассказал о бытовых вещах, которые могут нарушать гормональный фон

    Дарья Морозова

    Эндокринолог Атилла Бююкгебиз рассказал, что многие привычные вещи могут негативно влиять на гормональный фон. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Эндокринолог Бююкгебиз рассказал о бытовых вещах, которые могут нарушать гормональный фон

    Например, в парфюме содержатся опасные для гормонов химические вещества — фталаты.

    «По этой причине необходимо следить за тем, чтобы не распылять парфюмерную продукцию бесконтрольно и избегать прямого попадания на кожу», — рассказал врач.

    Кроме того, вредна и еда, разогретая в пластиковых контейнерах. При нагревании пластик выделяет вещества, которые смешиваются с продуктами и могут быть опасны для организма. То же самое касается сковородок с антипригарным покрытием, в их состав входит токсичный политетрафторэтилен.

    Ранее эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала, в чем опасность переедания продуктов с витамином D. Переизбыток этого витамина влияет на функцию печени. Это меняет обмен жиров, что начинает вредить и другим органам, например, сердечно-сосудистой системе.

    Иванникова уточнила, что витамин D содержится в таких продуктах, как лосось, сардины или печень трески. В умеренных количествах он необходим для организма.