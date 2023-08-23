Здоровье 23 августа 2023, 15:06 Эндокринолог Бинатова сообщила, что ломкие волосы могут указывать на проблемы со щитовидной железой

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Ломкие волосы, сухая кожа, низкий пульс и набор веса могут указывать на проблемы со щитовидной железой, а именно — на гипотиреоз. Об этом «ФедералПресс» сообщила врач-эндокринолог Эльвина Бинатова.

Иногда у людей с подобным заболеванием бывают холодные конечности и будто бы осипший голос, у женщин нарушается менструальный цикл.

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Гипертиреоз — повышение функции щитовидной железы — характеризуется потерей веса, агрессией, перепадами настроения и нарушением сна. В этом случае человеку сложно переносить высокие температуры, он начинает сильно потеть.