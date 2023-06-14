Здоровье 14 июня 2023, 21:23 Эндокринолог Белозерская рассказала, с чем связан рост волос на лице у женщины Эндокринолог Белозерская заявила, что волосы на лице у женщины могут расти из-за ожирения

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Ожирение может являться одной из причин роста волос на лице у женщин. Такой информацией поделилась эндокринолог-диетолог «Клинического госпиталя на Яузе» Нина Белозерская. Об этом сообщила «Газета.Ru».

При этом специалист пояснила, что рост пушка над верхней губой является нормальным явлением. Однако возникновение значительных изменений может говорить о сбоях в организме, написал сайт kp.ru.

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«Если женщина стала обращать внимание на то, что волосы над верхней губой изменили свою плотность, цвет и длину <…> это может быть проявлением дисбаланса, когда повышаются мужские гормоны и снижаются женские, а также следствием нарушения работы надпочечников», — пояснила Белозерская.