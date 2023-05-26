Здоровье 26 мая 2023, 15:12 Эндокринолог Балашова посоветовала есть овощи и орехи, чтобы снизить уровень сахара

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Чтобы избежать диабета, нужно добавлять в рацион продукты, которые снижают уровень сахара в крови. Об этом сайту Pravda.Ru сообщила врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Она посоветовала употреблять больше продуктов с пищевыми волокнами. Они помогают снизить риск ожирения и сахарного диабета. Уровень сахара в крови снижают цельнозерновые продукты. А вот от хлеба с высшим сортом муки лучше отказаться.

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«Нужно обязательно употреблять овощи и фрукты, орехи и семечки. Много пищевых волокон в сухофруктах. Но если их есть очень много, ничего хорошего не будет. И надо стараться избегать продуктов, где этих волокон мало. Это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это манная каша», — рассказала Наталья Балашова.

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