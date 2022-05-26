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    26 мая 2022, 18:40

    Эндокринолог Балашова назвала факторы риска диабета

    Дарья Морозова

    Эндокринолог Наталья Балашова рассказала, какие люди находятся в группе риска по диабету, передала «Вечерняя Москва».

    По данным НСН, это касается тех, кто у кого есть абдоминальное ожирение (в районе живота). Кроме того, развитие заболевания возможно у тех, кто постоянно передает и злоупотребляет продуктами с углеводами.

    «Также в опасности пациенты с воспалительными заболеваниями поджелудочной железы — хроническими панкреатитами», — заключила врач.