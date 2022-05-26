Эндокринолог Балашова назвала факторы риска диабета

Эндокринолог Наталья Балашова рассказала, какие люди находятся в группе риска по диабету, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, это касается тех, кто у кого есть абдоминальное ожирение (в районе живота). Кроме того, развитие заболевания возможно у тех, кто постоянно передает и злоупотребляет продуктами с углеводами.

«Также в опасности пациенты с воспалительными заболеваниями поджелудочной железы — хроническими панкреатитами», — заключила врач.