Здоровье 23 мая 2023, 18:33 Эндокринолог Асадова рассказала, что сухость во рту и голод являются симптомами диабета

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Если человека мучает сухость во рту, частое чувство голода, жажда и походы в туалет, то есть причины полагать, что у него сахарный диабет. Об этом сайте «Клопс» рассказала врач-эндокринолог Лейла Асадова.

По ее словам, также стоит насторожиться, если у него долго не заживают раны. Как добавили «Народные новости», многие путают симптомы диабета с банальной усталостью, и это опасно.

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«В результате могут появиться такие осложнения, как синдром диабетической стопы и ее дальнейшая ампутация, а также нарушение работы почек, проблемы с сердцем, снижение зрения — кровоизлияние в сетчатку глаза», — сказала Лейла Асадова.

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