Здоровье 27 марта 2023, 17:21 Эндокринолог Арсений Русанов объяснил, в чем опасность быстрого похудения

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Слишком быстрая потеря веса может привести к ряду проблем со здоровьем, а также к стремительному обратному набору массы тела. Об этом RT рассказал врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье» Арсений Русанов.

Он рассказал, что оптимальной является потеря 5%-10% за период от трех месяцев до полугода. Потом должен следовать период с удержанием веса. Более быстрое похудение чревато рядом проблем.

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Как добавили «Известия», слишком большая потеря веса за короткий период может стать причиной психоэмоциональных расстройств, обвисания кожи, обезвоживания, мышечной слабости, нарушения обмена веществ. Также резкое похудение отражается на репродуктивном здоровье женщин, нередко нарушается менструальный цикл.

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