Здоровье 05 марта 2024, 17:36 Эндокринолог Абахина рассказала, что дневной сон может спровоцировать рефлюкс и изжогу

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Эндокринолог-диетолог сети «Клиника Фомина» Дарья Абахина назвала три причины, которые, на ее взгляд, говорят об опасности дневного сна для взрослого человека. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

Первое, на что обратила внимание Абахина, это горизонтальное положение тела. Оно может спровоцировать рефлюкс и изжогу, особенно если для этого есть предрасполагающие факторы.

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Врач заметила, что прием пищи перед сном усугубляет проблемы с бессонницей, если они имеются. У некоторых людей дневной отдых может привести к вялости и головной боли.

Абахина добавила, что после обеда лучше отправиться на короткую прогулку в парк вместо сна.