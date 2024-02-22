Здоровье 22 февраля 2024, 12:33 Эндокринолог Абахина: кортизол необходим для распада жира и стимуляции образования глюкозы

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Эндокринолог клиники Фомина Дарья Абахина рассказала, за что в организме отвечает гормон кортизол и какие положительные функции он выполняет. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

Как пояснила эксперт, кортизол вырабатывается в пучковой зоне коры надпочечников. Его функции достаточно разнообразны, гормон в том числе оказывает влияние на все виды обмена. Он отвечает за распад жира в организме, участвует в распаде белка до аминокислот, стимулирует образование глюкозы из неуглеводных компонентов. Кортизол также влияет на сердечно-сосудистую, иммунную, центральную нервную и другие системы.

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Уровень кортизола резко возрастает, когда человек испытывает сильный стресс. Он как бы замедляет все функции организма, которые являются несущественными в ситуации «бей или беги», пояснила Абахина.