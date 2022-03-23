En Son Haber: яичница в сочетании со шпинатом может защитить от рака

Эксперты в области питания заявили, что один из распространенных видов завтраков — яичница со шпинатом — может помочь защитить организм человека от развития раковых опухолей. Об этом написало издание En Son Haber.

Многие знают, что яичный белок очень полезен для здоровья. Существует масса различных способов приготовить завтрак из яиц вкусным, сытным и полезным. По словам экспертов, рецепт приготовления яичницы с добавлением шпината и вовсе позволит защитить организм от рака, сообщило РИА ФАН.

Яйца в сочетании со шпинатом помогают укрепиться костям. Такое блюдо может очистить печень и придать организму силы. Медицинские специалисты советуют употреблять такое сочетание как можно чаще, поскольку оно богато магнием, фосфором, железом и йодом.

Ранее турецкий диетолог Сельва Отуракчиоглу рассказала о влиянии завтрака на продолжительность жизни. Врач посоветовала есть на завтрак яйца, мед, овощи или сыр.