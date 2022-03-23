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    23 марта 2022, 10:57

    En Son Haber: яичница в сочетании со шпинатом может защитить от рака

    Оксана Лавнюженко

    Эксперты в области питания заявили, что один из распространенных видов завтраков — яичница со шпинатом — может помочь защитить организм человека от развития раковых опухолей. Об этом написало издание En Son Haber.

    En Son Haber: яичница в сочетании со шпинатом может защитить от рака

    Многие знают, что яичный белок очень полезен для здоровья. Существует масса различных способов приготовить завтрак из яиц вкусным, сытным и полезным. По словам экспертов, рецепт приготовления яичницы с добавлением шпината и вовсе позволит защитить организм от рака, сообщило РИА ФАН.

    Яйца в сочетании со шпинатом помогают укрепиться костям. Такое блюдо может очистить печень и придать организму силы. Медицинские специалисты советуют употреблять такое сочетание как можно чаще, поскольку оно богато магнием, фосфором, железом и йодом.

    Ранее турецкий диетолог Сельва Отуракчиоглу рассказала о влиянии завтрака на продолжительность жизни. Врач посоветовала есть на завтрак яйца, мед, овощи или сыр.