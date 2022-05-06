«Эмоциональный термин для бабушек». Ученый РАН назвал преждевременными слухи о возможной вспышке коронавируса

Ученые считают, что штамм «омикрон» разделился на три подтипа коронавируса. Это может стать поводом для новой вспышки пандемии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал «360», стоит ли опасаться всплеска заражения коронавирусом.

Он отметил, что по новым подтипам «омикрона» пока нет точных данных.

«Понимаете, какое дело: по ним пока нет четких генетических данных, которые говорили бы о том, что они будут действительно более опасными. Они могут быть опасными, но слово „могут“ тут ключевое», — отметил Нетесов.

Заявления о заразности новых разновидностей «омикрона» достаточно странны. Профессор отметил, что только на разработку материала для тестирования новых вирусов уходит много времени. Поэтому информация о заразности не может быстро стать общедоступной.

«Это надо разработать тест на новый вариант и начать обследовать десятки тысяч людей», — подчеркнул Нетесов.

Также профессор предостерег от рассуждений о болезнетворности новых видов коронавируса. Он отметил, что для врачей такого термина не существует.

«В профессиональной среде такого термина не существует. Этот термин эмоциональный, для бабушек на базаре», — сказал профессор.

Недавно Роспотребнадзор заявил, что в РФ полностью доминирует «стелс-омикрон», хотя официальные данные говорят о небольшом количестве зараженных этим штаммом коронавируса.

«Первая публикация на эту тему от Роспотребнадзора появилась 5 апреля. Я ее очень хорошо запомнил, потому что это были очень важные данные. А поскольку это появилось 5 апреля и уже тогда было 80% „стелс-омикрона“, то понятно, что сейчас он просто 90 с лишним процентов. И это уже давно. Но дело в том, что у нас очень выборочно проводится анализ по варианту штамма. Очень выборочно», — сказал Нетесов.

Профессор заявил, что новый всплеск заболеваемости ковидом исключать нельзя. Но его вероятность снижается, поскольку «омикрон» на самом деле поразил гораздо большее число людей, чем всем кажется. Нетесов отметил, что невысокие официальные показатели напрямую связаны с легким течением ковида при штамме «омикрон».

«Много людей вообще не зарегистрированы были, потому что заболевание легкое, без температуры. Вот пойдет этот человек к врачу, а там очередь. И поэтому заболевший просто никуда не пойдет», — сказал профессор.

По мнению Нетесова, у россиян сейчас высокий коллективный иммунитет. Это связано с большим количеством недавно вакцинированных или перенесших ковид жителей РФ. Это снижает вероятность роста заболеваемости из-за новых видов «омикрона», но не отменяет необходимость профилактики.

«Люди должны принимать профилактические меры. Скоро настанет сезон острых респираторно-вирусных инфекций. Это конец октября — начало ноября. И нужно надевать маски. Куча стран так делают уже 20 лет», — сказал Нетесов.

Другой профилактической мерой является вакцинация. Ставить прививку от коронавируса нужно каждые полгода. Нетесов отметил, что регулярная вакцинация снизит риск заражения и ослабит протекание болезни.